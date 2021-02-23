إصابة شخصين في حريق مخزن مشتقات نفطية بمحافظة إب

المنامة - ياسر ابراهيم - اندلع حريق في مخزن إحدى محطات السوق السوداء لبيع المشتقات النفطية بمحافظة إب وسط اليمن، هو الثالث منذ مطلع العام الجاري في المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.



وقال سكان محليون، إن حريقا اندلع في مخزن للنفط تابع لأحد تجار السوق السوداء، في سوق الحرية بمنطقة "رباب" بمديرية القفر شمال المحافظة، دون معرفة سبب ذلك.



وأضافوا إن الحريق تسبب بإصابة شخصين بحروق مختلفة، إضافة إلى خسائر مادية كبيرة في محلات تجارية مجاورة.



وتتكرر حوادث الحريق في الأسواق السوداء بالمدينة الخاضعة لسيطرة الحوثيين مخلفة قتلى وجرحى وخسائر مادية كبيرة بسبب الانتشار الكبير لهذه الأسواق التي تعود ملكية غالبيتها لقيادات حوثية.



