شكرا لبحثكم عن خبر ناطق الجيش الوطني يوجه نداء مؤلم بشأن قتلى الحوثي في مأرب.. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

دعا الناطق باسم الجيش الوطني العميد عبده مجلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر للضغط على قيادات مليشيا الحوثي الانقلابية لانتشال جثث قتلاها، من مناطق صرواح، وهيلان والمخدرة، والمناطق المجاورة لها، ممن زجت بهم بعمليات انتحارية، وأودت بهم إلى محارق الموت والهلاك.

وقال العميد مجلي في إيجاز صحفي ان أبطال الجيش والمقاومة الشعبية في جبهات (مأرب والجوف وصنعاء والضالع) وبعمليات قتالية، وهجومات نوعية، حققوا انتصارات مهمة، حيث تم التحرير والسيطرة على مواقع هامة وأن مليشيا الحوثي فقد أنساقها وحشودها بصورة جماعية.

وأضاف أن المعارك المستمرة أسفرت عن سقوط المئات من عناصر المليشيا، كما تم القبض على أعداد منهم، وهم متلبسون بجرائمهم العدائية ضد الوطن، وخدمة لصالح الأجندة الإيرانية.

وأفاد بأن جبهات محافظة الجوف أهمها جبهة الخنجر والمرازيق ودحيضة والجدافر، يواصل فيها الجيش عملياته النوعية وتنفيذ الكمائن المحكمة، التي حققت أهدافها بالسيطرة على المواقع الحاكمة، وإلحاق الخسائر المادية والبشرية، بالمليشيا الانقلابية، وبأقل الخسائر في صفوف الجيش والمقاومة.

وأشار العميد مجلي إلى أن جبهات مأرب الشمالية الغربية والغربية يخوض الجيش والمقاومة فيها ملحمة بطولية، حيث كبدت المليشيا الانقلابية، من الخسائر ما يزيد عن خسائرها طيلة سنوات.. مؤكداً بأن المعركة البطولية للجيش أظهرت مدى التماسك والتلاحم الشعبي مع جيشه، وبدعم وإسناد من التحالف العربي، الذي كان له الإسهام الكبير في تدمير الآليات والتعزيزات، القادمة إلى المليشيا الحوثية من مناطق سيطرتها، إضافة إلى شن الغارات المحكمة على تجمعاتها ومواقعها العسكرية، محققة أهدافها وبدقة.

ولفت إلى أن قوات الجيش في جبهات نهم، استنزفت المليشيا المتمردة، وكبدتها خسائر بشرية كبيرة، من خلال الاستهداف المركز بقذائف المدفعية، إضافة إلى عمليات الاستدراج، وإفشال التسللات التي قضت على العشرات من المليشيا، وأجبرتها على التراجع والفرار.

وقال الناطق باسم الجيش الوطني "إن عمليات قواتنا الدفاعية والهجومية خلال الأيام الماضية حققت المرجو منها، وزعزت المليشيا إلى أعلى مستوياتها القيادية، التي شعرت أنها وقعت في كماشة الجيش والمقاومة في مأرب، فلجأت إلى أساليب أخرى لتثبيت وتعزيز معنوية عناصرها، إلا أن هزيمتها تلاحقت وأوصالها تقطعت في أطراف مأرب".

وأكد أنه من الاستراتيجية القتالية للجيش والتي يستخدمها في معركته البطولية، والتي تمحورت في أساليب الإغارة والالتفاف والتطويق والمناورة، والمفاجأة والأعمال التعرضية المباغتة كبدت المليشيات الخسائر الكبيرة في الأرواح.

وأفاد العميد مجلي بأن الإعلام العسكري تصدى لكل أساليب مليشيا الحوثي الإرهابية في الحرب النفسية والشائعات والدعايات والأراجيف، والاتصالات الفاشلة، التي كانت تهدف لترويع وتخويف وتهديد سكان محافظة مأرب، والتي ذهبت سدى، كما ذهبت تحشيداتها البشرية في الجبهات القتالية.

ودعا العميد مجلي المواطنين في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية إلى عدم الزج بأبنائهم مع المليشيا في معارك خاسرة ضد الشعب ونظامه الجمهوري. وأشاد بالمعنويات العالية والكفاءة القتالية، التي يتمتع بها أبطال الجيش، بتنفيذهم للخطط العسكرية الاستراتيجية والتعبوية والتكتيكية، التي تم وضعها لاستكمال تحرير ما تبقى من المناطق من سيطرة الميليشيات الانقلابية الحوثية.. مشيداً في الوقت نفسه برجال القبائل وإسنادهم للجيش وتفانيهم من أجل الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره وتخليصه من المليشيات الانقلابية.

ونوه ناطق الجيش باليقظة الأمنية العالية والجاهزية لدى منتسبي الأجهزة الأمنية والتعاون من قبل المواطنين بمحافظة مأرب، الذي امن خلاله تم القبض على الخلايا التخريبية والإرهابية.. داعياً إلى الضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه المساس بالأمن والاستقرار أو من يسعى إلى إقلاق السكينة العامة بالمحافظة.