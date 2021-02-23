اشتباكات بحيس جنوب الحديدة توقع خسائر حوثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

خسرت مليشيا الحوثي مزيداً من الأرواح والعتاد، الاثنين 23 فبراير /شباط 2021، إثر اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة في حيس جنوب الحديدة.

وأفادت مصادر عسكرية، أن وحدات من القوات المشتركة المرابطة لتأمين حياة المواطنين في مدينة حيس، ذات الكثافة السكانية، اشتبكت مع المليشيات الحوثية، جنوب شرق المدينة، موقعة قتلى وجرحى في صفوفها وإجبارها على الفرار.

وبينت، أن مدفعية القوات المشتركة ضاعفت خسائر المليشيات بقصف مركز أصاب أوكاراً فر إليها عناصر المليشيات الناجون من الاشتباكات.

وأشارت إلى أن عناصر المليشيات الفارين خلفوا وراءهم 6 جثث لا تزال في مناطق الاشتباك.

ولفتت المصادر إلى أن الاشتباكات التى استمرت زهاء ساعة اندلعت عقب رصد وصول تعزيزات للمليشيات من جهة محافظة إب