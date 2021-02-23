مليشيا الحوثي تستهدف أعيان حيس المدنية جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

استهدفت مليشيات الحوثي، الثلاثاء 23 فبراير/ شباط 2021، الأعيان المدنية في مديرية حيس الواقعة جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن.



وأفادت مصادر محلية، أن المليشيات قصفت الأحياء السكنية بالقذائف المدفعية الثقيلة مختلفة العيارات بصورة كثيفة منذ ساعات الصباح الأولى.

وقالت المصادر، إن بقايا جيوب المليشيات الإرهابية فتحت نيران أسلحتها الثقيلة والمتوسطة صوب منازل المواطنين في أحياء سكنية متفرقة من المدينة.

وأثارت عمليات القصف والاستهداف الهستيرية لمليشيات الحوثي حالة من الهلع والرعب في أوساط المدنيين الآمنين القاطنين في منازلهم وفقاً للمصادر ذاتها