مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

الخليج 365 ـ خاص

أعلنت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة اليمنية، في وقت متأخر من مساء الاثنين 22 فبراير/ شباط 2021م، عن تسجيل (11) إصابة مؤكدة بالفيروس الوبائي (كوفيد-19)، و (18) حالة اشتباه، توزعت في عدد من المحافظات.



وقالت اللجنة، في نشرتها اليومية، إن مستجدات الساعات الأخيرة سجلت (11) إصابة مؤكدة بفيروس كورونا توزعت بواقع (5) إصابات في حضرموت الوادي، و(3) في كل من حضرموت الساحل وتعز.

وأضافت اللجنة، كما تم تسجيل (18) حالة اشتباه توزعت بواقع (8) حالات في حضرموت الوادي، و(4) حالات في كل من حضرموت الساحل وعدن، بالإضافة إلى حالة واحدة في كل من الضالع وشبوة.

أمّا حالات الوفاة والشفاء نتيجة الإصابة بذات الفيروس أكدت اللجنة عدم تسجيل أي منها لهذا اليوم.

وبذلك يرتفع إجمالي تراكمي حالات الاشتباه إلى (7655)، كذلك إجمالي تراكمي الإصابات المؤكدة إلى (2176) إصابة، منها (619) حالة وفاة، و(1432) حالة شفاء