حالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

الخليج 365 ـ خاص

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليمنية نشرته اليومية لحالة الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة في مختلف مناطق الجمهورية.



ونبه المركز الوطني للأرصاد كلاً من :- * سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب أو الشابورة المائية ومن الإنزلاقات الطينية.

و المواطنين بتوخي الحيطة والحذر وعدم التواجد في بطون الاودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم. * المواطنين خاصة كبار السن والأطفال من الأجواء الباردة نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر في المرتفعات الجبلية.

وتوقعت أن تشهد المرتفعات الجبلية طقس صحو إلى غائم جزئياً وبارد نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر، غائم جزئياً إلى غائم نهاراً والفرص مهيئة لتشكل خلايا متفرقة من السحب الركامية الممطرة التي قد يصاحبها الرعد أحياناً على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية في فترة ما بعد الظهيرة.

ويتوقع تشكل الضباب أوالشابورة المائية على أجزاء من المنحدرات الجبلية لمحافظات ( صعدة، حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز، الضالع، لحج وأبين ).

وذكرت النشرة أن الطقس في المناطق الساحلية سيكون صحو إلى غائم جزئياً ومن المحتمل هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على السواحل الجنوبية والغربية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة على الساحل الغربي، وجنوبية شرقية على السواحل الجنوبية والشرقية وتتراوح سرعتها ما بين 07 إلى 15 عقدة. وأشارت إلى أن المناطق الصحراوية ستشهد طقس صحو إلى غائم جزئياً، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط خلال ساعات الظهيرة مثيرة للأتربة والرمال. فيما سيكون الطقس في أرخبيل سقطرى غائم جزئياً، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تصل أقصى سرعة لها 18 عقدة