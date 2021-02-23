شكرا لقرائتكم ومتاعتكم خبر عن بفخذيها العاريين .. شاهد شمس الكويتية تثير المارة في شوراع الرياض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعادت حسابات فنية تداول صورة للفنانة شمس الكويتية، وهي تجلس على أحد الأرصفة في الرياض، بالسعودية.

وأثارت الصورة غضب المغردين السعوديين الذين استنكروا ظهورها بهذه الملابس الجريئة، وأبدوا تخوفهم من القادم، إذا كانت هذه البداية فقط، مُطالبينها بألا تأخذ راحتها أكثر من ذلك.

وكان المستشار القانوني والأسري السعودي عبدالله بن عبدالرحمن الجريد قد هاجم شمس الكويتية بعد ظهورها ترقص بين شبان سعوديين ووتبادل القبلات والأحضان معهم بطريقة خارجة عن عادات وتقاليد السعوديين

وأعاد عبدالله بن عبدالرحمن الجريد نشر أحد تصريحات الفنانة شمس الكويتية عبر تغريدة على “تويتر” عندما قالت في أحد اللقاءات: “أبغى واحد فحل”. وعلق عليها ساخراً: “معقولة للحين مابعد لقت؟ طيب واللي ترقص بينهم واللي كانوا مرافقينها ومضيفينها مافيهم أحد؟”.

جاء ذلك قيام شمس الكويتية بنشر فيديو من رحلتها التي تقوم بها الى السعودية حيث ظهرت وهي مستمتعة بالرقص مع رجال جزيرة “دارين” الأمر الذي أثار موجة واسعة من الجدلٍ حول زيارتها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة شمس الغنائية هو ألبوم "شيزوفرينيا" فيما آخر أعمالها التلفزيونية المسلسل السعودي الكوميدي "عوض أبًا عن جد " وشاركها البطولة الفنان أسعد الزهراني، وحبيب الحبيب، وعبدالمجيد الرهيدي، من تأليف خلف الحربي، وإخراج أوس الشرقي .