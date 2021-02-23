وكيل محافظة عدن لشؤون المشاريع يدشن تركيب أول جهاز مناعة لتحليل الهرمونات و الفيروسات والأورام

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يزيد بن سلمان - شبوة - عدن/صقر العقربي-قيصر ياسين دشن الأخ/ غسان الزامكي وكيل محافظة عدن لشؤون المشاريع تركيب أول جهاز مناعة لتحليل الهرمونات والفيروسات و دلالات الأورام بمختبر وعيادة المغربي الحديثة المقدم من شركة ناتكو في مدينة إنماء ضمن إطار الشراكة الحقيقة من أجل التنمية الصحية والذي يمكنه أيضاً الكشف عن فيروس كورونا وهو يعتبر أول جهاز من نوعه بالعاصمة عدن. وخلال التدشين القى الأخ/ غسان الزامكي وكيل محافظ عدن لشؤون المشاريع كلمة أشاد فيها بالتطور الممتاز لمستوصف المغربي من حيث الكادر والأجهزة الطبية الفريدة من نوعها..مؤكداً أن مدينة إنماء الحديثة بحاجة إلى مثل هذه المشاريع الطبية لتخفيف العناء عن جميع مواطنيها ..مقدماً دعوته في ختام كلمته لجميع رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع الصحي إلى إقامة مثل هذه المشاريع الصحية في المناطق التي هي بحاجة ماسة إلى مثل هذه المشاريع . من جانبه القى الأخ/ عارف المغربي مدير مشروع مختبر وعيادة المغربي الحديثة كلمة أوضح فيها أن المختبر يوجد فيه كافة الأجهزة الخاصة بفحوصات وتحليل الهرمونات و الفيروسات والأورام على أعلا مستوى واليوم هو تدشين لهذا المختبر..مشيراً أن المختبر يمكنه تقديم الفحوصات الطبية المتكاملة مثل الفيروس كورونا و الإيدز والهرمونات ,كما يوجد طاقم طبي متخصص ذو كفاءة عالية. هذا وأطع وكيل محافظة عدن لشؤون المشاريع على شرح مفصل من قبل الدكتورة/ هديل عارف المغربي المشرفة على مختبر وعيادة المغربي الحديثه عن نوعية الأجهزة الطبية الدقيقة والحديثة التي تقدم الخدمات الطبية للمرضى والتي ستشكل نقطة فارقة في مجال الفحص الطبي وإضافة طبية نوعية ستسهم في التشخيص والتوصيف الطبي السليم للأمراض التي على ضوئها يتم العلاج الصحي للمرضى.

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