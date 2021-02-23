مقتل حوثي وجرح اثنين آخرين في هجوم مباغت للجيش في القبيطة بلحج

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يزيد بن سلمان - شبوة - قتل عنصر حوثي وجرح اثنين اخرين في هجوم مباغت نفذه افراد من الجيش والمقاومة في مديرية القبيطة بلحج.
وقال مصدر مطلع إن الجيش والمقاومة نفذا هجوما على موقع القرن في منطقة جُحلة بمديرية القبيطة أسفر عن مقتل عنصر حوثي وهو نجل لأحد القيادات الحوثية، كما اسفر الهجوم عن اصابة اثنين بجروح خطيرة وفرار قائد الموقع.
وأكد المصدر ان الهجوم يأتي ردا على تعمُد المليشيا في ازعاج المواطنين بمكبرات الصوت وقيام عناصرها في سرقة اغنامهم من الجبال وإطلاق النار على منازل الأهالي بشكل عشوائي.
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