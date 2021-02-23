سلطات مطار عدن تضبط أوروبي مطلوب للانتربول الدولي

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يزيد بن سلمان - شبوة - القت سلطة جوازات مطار عدن الدولي القبض صباح امس الاثنين على مسافر أجنبي يدعى H.A من دولة اوروبية اثناء مغادرته أراضي الجمهورية على متن احدى شركات الطيران العاملة في مطار عدن الدولي. وبحسب مصادر خاصة ان وجهة المسافر كانت نحو عاصمة دولة عربية في القارة الافريقية. وعثر ضباط جوازات مطار عدن الدولي عند فحص إجراءات سفر المغادر إسمه مدرج في القائمه السوداء لمنظومة الرقابة الحدودية ، ومطلوب للانتربول الدولي. وأكدت المصادر لصحيفة عدن تايم تسليم المسافر الاجنبي لشرطة مطار عدن الدولي لاستكمال اجراءات تسليمه للانتربول وفقآ للإجراءات المتبعة بذلك.

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