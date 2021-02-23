شكرا لبحثكم عن خبر الشعيبي يجري تغييرات واسعة في أقسام الشرط بعدن والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - اكد مصدر مسؤول في ادارة امن عدن، اعتزام مدير عام شرطة عدن اللواء مطهر الشعيبي اعلان تغييرات واسعة في ادارة اقسام الشرط بالمدينة.

وتعد هذه اول خطوة لمدير أمن عدن منذ تعيينه قبل اشهر، حيث مازالت قيادات أمنية تشغل ادارة اقسام الشرط منذ سنوات رغم الملاحظات على ادائها.

وبحسب ذات المصادر يعقد اللواء الشعيبي مؤتمرا صحفيا بخصوص الوضع الامني بشكل.