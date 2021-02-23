قافلة عسكرية سعودية تصل عدن قادمة من شبوة

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يزيد بن سلمان - شبوة - وصلت العاصمة عدن قافلة عسكرية سعودية قادمة من محافظة شبوة. وكانت القافلة التي تضم عربات وعتاد عسكري قد مرت مدينة أحور وكان في إستقبالها قائد قطاع احور للحزام الامني محمد عبدالله الابيض في نقطة "ردا" شرق المدينة احور. ورافقت القافلة حماية مشددة من قوات الحزام الأمني احور.

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