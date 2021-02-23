شكرا لبحثكم عن خبر بعد معركة قوية: قوات العاصفة الجنوبية تطرد مقتحمين من منزل في منطقة الفتح وتعيده لملاكه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قامت قوات العاصفة مساء امس الاثنين الموافق 22 فبراير 2021م بالتصدي لمجموعة مقتحمين لمنزل مملوك لأحد المواطنين ويدعى الخضر السعدي في مديرية التواهي وفقا للمركز الاعلامي لقوات العاصفة.

وكان المقتحمون للمنزل قد باشروا باطلاق النار وتوجيه أسلحتهم تجاه افراد المهمة ورفضهم تسليم المنزل طوعا.

وفي وقت سابق وجه محافظ العاصمة عدن احمد حامد لمس ومدير امن عدن باخلاء المنزل من المقتحمين واعادته لمالكه.

واعطت قوات العاصفة مهلة للمقتحمين الذين حاولوا الادعاء زورا بملكية المنزل دون ان يكون لديهم اي وثيقة تثبت هذا الادعاء في ظل تقديم المالك الحقيقي كل الاثباتات والعقود الموثقة والاحكام المثبتة.

وتمكنت قوات العاصفة من التصدي للمسلحين المقتحمين والقاء القبض على 9 اشخاص من المقتحمين للمنزل الذين قاموا باطلاق النار على افراد المهمة، ولم تسفر الاشتباكات عن اي خسائر مادية وبشرية وتم احالة المسلحين المقبوض عليهم الى الجهات المختصة.

واكد قائد قوات العاصفة العميد اوسان العنشلي ان قوات العاصفة لن تقف الا مع الحق ولن تتهاون مع من يريد البسط على حقوق الاخرين او يزعزع الامن والاستقرار في عدن.