شكرا لبحثكم عن خبر عاجل: الحوثيون يحشدون بإتجاه البيضاء وحدود مكيراس ولودر بأبين والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أكد القائد سالم الحدي ركن عمليات جبهة ثره للمركز الإعلامي ان ميليشيا الحوثيين تحشدت بقوة كبيرة من محافظة ذمار إلى محافظة البيضاء وفقا لمعلومات تحصلنا عليها.
واضاف ان المليشيات وزعت حشودها باتجاه جبهة ثره وقانية وباتجاه جبهة الحازمية وأتجاه لواء الأماجد وذلك بغرض تعزيز تواجدها ورفد عناصرها ولربما شن هجماتها على الجبهات المذكورة.
وبشأن اوضاع جبهة ثرة، أوضح انه مازال هناك تبادل إطلاق النار مع العدو بين وقت واخر والحمد لله لاتوجد خسائر.
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