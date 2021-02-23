شكرا لبحثكم عن خبر تحضيرات لإعلان عدد من المحميات الطبيعية في عدن ولحج وسقطرى والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - رانيا اليامي

افتتح وكيل وزارة المياة والبيئة، المهندس عمار ناصر العولقي صباح امس الاثنين، قاعة الهيئة العامة لحماية البيئة، بالتزامن مع يوم البيئة الوطني 20 فبراير تحت شعار( بحارنا موارد، الحفاظ عليها واجب).

وقال العولقي ان الهيئة العامة لحماية البيئة عملت على تجديد نشاطها بوتيرة عالية لتستعيد دورها الريادي في حماية البيئة وإعادة تفعيل هيكلها الإداري والفني بطاقته المثلى لكي نستطيع القيام بأعمالنا بشكل مرضي فقمنا بتنشيط كوادرنا باستقطاب خبرات ماهرة من الجامعات والمراكز البحثية والتفاعل مع كافة شركائنا على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

واضاف قناعتنا بأن العمل الجماعي مع شركائنا في القطاعات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص واشراك المرآه والطفل يعد اللبنة الأولى في العمل البيئي وما نشهده اليوم من حضور ابداعات الشباب والأطفال ومشاركة المرآه في العمل البيئي والعروض التي توضح الابتكارات للشباب والشابات برغم بساطتها لكن ستكبر هذه الفكر مع كبر هولا البراعم لتحدث تغيير في المجتمع وستلعب دورا فاعلا في تحقيق الأهداف التنموية وحماية وصون البيئة.

وكشف العولقي أن : من ثمار التشارك والشراكات يجرى التحضير لإعلان عدد من المحميات الطبيعية في كلا من عدن ولحج وسقطرى كخطوة أولى لدينا خطة للاستمرار في الإعلان لعدد كبير من المحميات الطبيعية والمناطق الحساسة بيئيا وذلك حماية لمواردنا الطبيعية التي يتعرض للاستنزاف والتدهور من جهة وللوفاء بالتزامات بلادنا نحو الاتفاقيات الدولية وخاصة الاتفاقية الدولية للتنوع الحيوي.

وأشار : وبرغم ما تمر به بلادنا من ظروف استثنائية عصيبة ومرحلة تحول تاريخي لرسم غدا أفضل ينعم به كافة اليمنيون على حد سواء تتطلب من الجميع تظافر الجهود للدفع بعجلة التنمية والسلام والاستقرار الى الامام وتجاوز كل اثار الانقلاب على الدولة من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية.

وعلى هامش الافتتاح كرمت إدارة مكتب فرع عدن بعض المبادرات ورواد العمل البيئي كما خص التكريم للاستاذ عبدالرزاز الوزير السابق لوزارة المياة والبيئة.

وشمل الافتتاح معرضا تشكيليا واسعا من مختلف انشطة المدارس المهتمة بالجانب البيئي التنموي.

وتضمن الاحتفالية اقامة ورشة تدريبية طرحيه من قبل مدراء ودكاترة ورواد العمل البيئي والذي سيستمر لمدة ثلاثة ايام من اليوم.

حضر الاحتفالية سالم الوالي نائب وزارة الصناعة والتجارة وعدنان الكاف وكيل محافظة عدن وأحمد المحروق نائب وزير الشؤون القانونية وأحمد الزامكي وكيل وزارة الزراعة وعلي عاطف الشرفي وكيل وزارة الصناعة والتجارة.