شكرا لبحثكم عن خبر السعودي"مجتهد" ينشر تغريدة مستفزة للشرعية والتحالف بشأن المنتصر في معركة مأرب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قال المغرد السعودي الشهير “مجتهد” إن السيطرة على مأرب أصبحت أمرا محسوما بالنسبة لقوات صنعاء.
وأوضح “مجتهد” في تغريدة له على تويتر، أن تطورات عسكرية كبيرة وواسعة تشهدها أرض المعركة اليوم.
وأشار الى أن عبدالملك الحوثي ورجاله يحققون معجزات عسكرية، مضيفا أن التحالف يعيش حالة من الخذلان بسبب اطالة الحرب.
وتشهد جبهات مأرب معارك عنيفة بين قوات صنعاء وقوات التحالف وهادي وسط كر وفر للطرفين .
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