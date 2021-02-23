شكرا لبحثكم عن خبر حقيقة رحلة اليمنية يوم الجمعة الهابطة في جدة .. من ركابها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تواصل معنا العديد من ركاب رحلة اليمنية رقم IY608 ليوم الجمعة الموافق 19فبراير2021 والتي هبطت إضطرارياً في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة وهي في رحلتها من مطار عدن إلى مطار القاهرة والذين يستغربون لما يتم نشره من إفتراءات ضد الخطوط الجوية اليمنية حيث ولله الحمد كما ذكر الركاب بأن الطائرة وهي تحلق بالأجواء كان كل شيء على مايرام ولم يشعروا بأي شيء سوى أن كابتن الرحلة أشعرهم بضرورة الهبوط بمطار جدة وعند هبوطهم كانت الطائرة بأفضل حالاتها وتم صيانة الخلل والذي علمنا لاحقاً بأن المؤشر بين الطائرة وبرج المراقبة به خلل حيث لا تظهر الطائرة بالرادار وتم إصلاحه واستكملت الطائرة رحلتها بكل روعة دون وجود أي مخاطر حتى وصولنا مطار القاهرة وليس كما قرأنا بالعديد من المواقع الإخبارية التي تحاول الإساءة للناقل الوطني الذي أنقذنا ووقف معنا في العديد من المراحل منذ أزمة العالقين في 2015 التي بقت وأصرت أن تكون بصف المواطن وأعادته لوطنه عكس الشركات التي غادروا على متنها وكذلك في أزمة العالقين بسبب كورونا وتشغيل الرحلات بشروط أضرت اليمنية كشركة ولم تضر الراكب عكس الشركات التي إختفت بسبب كورونا كالسعيدة وبلقيس وتحملت اليمنية ركابهم

لذا نتمنى من الجميع أن ينظروا للواقع الذي تعيشه بلدنا اليمن والذي نفخر بأن لدينا شركة طيران لازالت تعمل رغم كل الصعاب التي تواجهها والهجوم الذي يشن عليها بين الحين والآخر ونأسف بأن هناك مواقع وأشخاص تركز على اليمنية وتبحث عن الفارغ من كوب الماء وليس الممتلئ

وهنا نرجو من الجميع التأكد من المعلومات من مصادرها بالخطوط الجوية اليمنية والتي لا تتردد بالتوضيح عن أي معلومات يحتاجها الإعلام لنحافظ على الناقل الوطني والرقي به ليستمر بتطوير وتحديث أسطوله والرقي به.

عن عدن الغد