شكرا لبحثكم عن خبر ظهور مواطنة يمنية اخفاها الحوثي قسريا طوال ثلاث سنوات .. صورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أفرجت مليشيا الحوثي الإرهابية ، يوم الأثنين، عن مواطنة في صنعاء كانت قد اعتقلتها وأخفتها في أحد سجونها السرية بصنعاء.

وقال المحامي عبدالمجيد صبرة في منشور بصفحته بـ"الفيس بوك"، أنه تم الإفراج عن المختطفة خالدة محمد الأصبحي بعد اعتقال وإخفاء قسري في أحد السجون السرية التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء، لما يقارب سنتين وتسعة أشهر.

وأشار الأصبحي إلى أن المواطنة خالدة محمد الأصبحي، اعتقلت وهي ذاهبه لاستلام حوالة من ابنها لعلاج حفيدها، في يوم الجمعة ٢٥ شعبان ١٤٣٩ الموافق ١١/5/2018 م.

وكان تقرير حقوقي أصدرته ثلاث منظمات حقوقية في اليمن، قد وثق مطلع الأسبوع الجاري، 1181 حالة اعتقال ضد النساء اليمنيات، ارتكبتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

التقرير الصادر عن “تحالف نساء من أجل السلام في اليمن”، و”تكتل 8 مارس من أجل نساء اليمن”، و”المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر”، وثق أيضا 274 حالة إخفاء قسري، و292 حالة اعتقال بحق الناشطات والحقوقيات ونساء من قطاع التربية والتعليم، و246 حالة اعتقال لعاملات في المجال الإغاثي والإنساني، و71 حالة اغتصاب و4 حالات انتحار.

كما أشارت المنظمات في التقرير، إلى توثيق عشرات الحالات لأطفال من الذكور والإناث تم احتجازهم مع أمهاتهم المعتقلات، وأكد أنه وحتى الآن، تم الإفراج عن 321 معتقلة فقط، مضيفاً أن عدد المعتقلات تحت سن 18 بلغ أكثر من 293 حالة.