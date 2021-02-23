شكرا لبحثكم عن خبر اسرة يمنية تفقد 4 أطفال غرقاً في حاجز مائي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تعرضت اسرة يمنية لصدمة مروعة اثر فقدانها 4 أطفال غرقا أمس الاثنين غرقاً في حاجز مائي، بمحافظة الضالع.

وقالت مصادر محلية، إن 4 أطفال أشقاء من عائلة واحدة (3 بنات وولد)، من أبناء الحاج درهم الحاج، توفوا غرقاً في حاجز مائي "برك" بعزلة عمارة العليا، في مديرية الحشا.

وأكدت المصادر أن الأطفال الذين لم يتجاوز أكبرهم 12 عاماً سقطوا داخل "البرك" المائي المكشوف، دون أن يتمكن أحد من إنقاذهم لتواجدهم بمفردهم.