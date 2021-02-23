شكرا لبحثكم عن خبر تصاعد مخيف لأعداد الإصابات بكورنا في اليمن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا في اليمن عن تصاعد اعداد الإصابات بشكل مضطرد في عدد من محافظات الجمهورية في مناطق الشرعية
وأعلنت اللجنة في مستجدات كورونا خلال الساعات الأخيرة من اليوم الأحد تسجيل (11) حالة إصابة جديدة كالتالي:
(8) حضرموت
(3) تعز
فيما لم تسجل أي حالة شفاء أو وفاة لهذا اليوم
ليصبح بذلك إجمالي الحالات المؤكدة (2176) منها (619) وفاة و(1432) تعافي.
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