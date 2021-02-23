شكرا لبحثكم عن خبر سيارة مسرعة تدهس فتاتين بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دهست سيارة مسرعة فتاتين صغيرتين مساء الأحد في العاصمة عدن. ووقع الحادث في حي عبدالعزيز بمديرية المنصورة وأدى إلى وفاة إحدى الفتاتين بالحال فيما لاتزال الأخرى بالمستشفى. وقال شهود عيان أن السيارة كانت تسير بسرعة جنونية حينما دهست الفتاتين البالغتين من العمر 4 سنوات. وبدأت الأجهزة الأمنية اجراءاتها في القضية عقب تسليم السائق والزج به بالسجن فيما تسود حالة من الحزن والغضب بين أهالي الحي إثر الحادث المؤلم.

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