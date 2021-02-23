شكرا لبحثكم عن خبر قائد عسكري لـ "القبائل": الحوثي يزج بأبنائكم في معارك عبثية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

دعا قائد عسكري، امس الإثنين، القبائل اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين إلى الكف عن الزج بأبنائهم في معارك الحوثيين العبثية والخاسرة.

وقال قائد محور صعدة اللواء عبيد الأثلة إن جماعة الحوثي المسلحة لا تتوقف عن دفن قتلاها الذين لقوا مصرعهم بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات محافظتي مأرب والجوف.

وعبر قائد محور صعدة عن اعتزاز وفخر منتسبي المحور وقبائل صعدة بشكل عام بالملاحم البطولية، التي يسطرها الجيش الوطني والمقاوم الشعبية في محافظتي مأرب والجوف في الدفاع عن الجمهورية والثوابت الوطنية ضد صلف وعبث هذه المليشيات الانقلابية.

واعتبر اللواء الأثلة المرابطين الثابتين على جبهات مارب والجوف نماذج فخر وشرف لكل اليمنيين تجلت فيهم عزة وصلابة أبناء اليمن الأحرار وشكلوا بأجسادهم الصخرة الوطنية التي تحطمت عليها أحلام وطموحات مليشيا الإرهاب الحوثية.

وأشار أن محافظة مأرب التي آوت كل اليمنيين الذين شردتهم الجماعة الانقلابية وعلى راسهم أبناء صعدة الأحرار، ستظل الدرع الحصين وقلعة الجمهورية، التي تركع أمام صمودها وثباتها جحافل الجماعة المرتهنة لإيران.