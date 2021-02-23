تعز: مكافحة المخدرات تتخذ عددًا من الإجراءات اللازمة للحد من انتشارها

المنامة - ياسر ابراهيم - وجّهت إدارة مكافحة المخدرات بتعز، الاثنين، ممثلي الشركات والمحلات التجارية على ضرورة التقيد ببيع الأدوية المندرجة ضمن المخدرات، بموجب الوصفات الطبية المحددة في القانون.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقدته الإدارة، مع ممثلي شركات الأدوية ومحلات بيع الجملة بهدف تفعيل قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بحضور مدير إدارة البحث الجنائي العميد صادق الحسامي.

وألزمت الإدارة، ممثلي الشركات والمحلات التجارية، بموافاة إدارة مكافحة المخدرات بمعلومية شهرية حول الأصناف التي يتم بيعها، وتندرج ضمن المخدرات؛ لاتخاذ مايلزم، ولما فيه صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وفي الاجتماع، ناقش مدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد فؤاد مهيوب العامري مع ممثلي الشركات التجارية، موضوع الأدوية التي تندرج ضمن المخدرات والمؤثرات العقلية.

واستعرض مخاطر تلك الأدوية، وأثرها الكبير على حياة الشباب بشكل خاص، والمجتمع بشكل عام، وعلاقة تلك الأدوية والمؤثرات في ارتفاع نسبة ارتكاب الجرائم في المحافظة.

