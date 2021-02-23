شكرا لبحثكم عن خبر اتفاق وشيك لنشر صواريخ وجنود يونانيين في السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس الاثنين، إن بلاده ستوقع اتفاقية مع السعودية لتسليمها نظام صواريخ باتريوت ونصبه وتشغيله في أراضي المملكة، مشيراً إلى أنه سيجري نشر قوات يونانية أيضاً.

وأضاف دندياس أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان اليوناني، إن هذا السلاح "ليس سلاحاً هجومياً، بل هو سلاح دفاعي"، مشدداً على أن بلاده "لم ولن تتبع سياسة عدوانية أبداً".

وبمقتضى الاتفاق، الذي اقترب موعد توقيعه، ستنشر أثينا قواتها على أراضي المملكة العربية السعودية في حدود التعاون بشأن نصب وتشغيل الصواريخ المذكورة.

ومنتصف الشهر الماضي، قالت وسائل إعلام يونانية، إنه من المرجح أن تتوصل أثينا والرياض إلى اتفاق دفاعي يتم بمقتضاه تسليم القوات المسلحة اليونانية إلى نظيرتها السعودية نظام صواريخ باتريوت.

وجاء ذلك، حسب صحيفة "إكاثيميريني" اليونانية، بعد أسابيع من اتفاق وزارتي خارجية البلدين على تعزيز القدرات العسكرية الجوية للرياض، في ظل الهجمات التي تعرضت لها منشآتها خلال الأشهر الأخيرة، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، لأثينا.

وأضافت "إكاثيميريني" أن هذا التوجه اليوناني نحو التعاون العسكري مع السعودية يعود أيضاً إلى الضغوط الأمريكية لدفع أثينا إلى الوجود عسكرياً في منطقة الخليج.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، أن اليونان رفضت مرتين الاستجابة لمطالب واشنطن بإرسال فرقاطة إلى مياه الخليج لتعزيز الوجود العسكري البحري لواشنطن وحلفائها في المنطقة تحت القيادة الأمريكية.