شكرا لبحثكم عن خبر "ايش الأخبار".. جديد الفنانة سهى المصري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أطلقت المطربة اليمنية، سهى المصري أغنية جديدة بعنوان "ايش الأخبار" للموسيقار والفنان اليمني الكبير، نايف عوض ، ضمن سلسلة الأغاني اليمنية والخليجية ذات الألوان المنوعة واللهجات المختلفة التي تقوم بطرحها من حين إلى آخر.

وقالت سهى المصري، إن الأغنية تأتي في إطار التجديد والتطوير للتراث، ودعماً للأرشيف الموسيقي اليمني الهام والغني بالعديد من التسجيلات الصوتية القديمة والنادرة من الزمن الجميل.

وأكدت المصري حرصها على وضع بصمتها الخاصة في الأداء والتوزيع الموسيقي لجذب المزيد من المتابعة للتراث اليمني، ومواكبة التطور الموسيقي أيضا دون إسقاط الهوية اليمنية.

وتعاونت المطربة اليمنية مع الموزع مروان الحمادي للمرة الثانية على التوالي في أغنية "ايش الأخبار" بعد تجديدها لأغنية تسبقها بعنوان "يا لاقي الضايعة" للفنان الكبير الراحل علي بن علي الآنسي وكانت باللون الصنعاني.

وتمنت المصري، السلامة للفنان نايف عوض الذي عاني مؤخراً ولا يزال من تدهور في حالته الصحية، مطالبة الجهات ذات الاختصاص الوقوف إلى جانب الفنان في معاناته المرضية.

ولاقى تجديد المصري للأغنية الصنعانية "يا طبيب الهوى" للفنان أحمد السنيدار في وقت سابق أصداءً كبيرة في الخليج والوطن العربي.