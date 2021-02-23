شكرا لبحثكم عن خبر جماعة الحوثي تعين قائدا جديدا لمعركة مأرب بدلا عن شقيق زعيمها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كلفت جماعة الحوثي، رئيس الاركان في القوات التابعة لهم محمد الغماري، قائدا عاما لمعركة مأرب. وجاء هذا الإجراء الحوثي، عقب تعرض الجماعة، لانتكاسة غير مسبوقة في التصعيد الحالي الذي تشنه على محافظة مأرب الواقعة تحت إدارة الحكومة الشرعية. وأزاحت الجماعة، عبدالخالق الحوثي، شقيق زعيما، وكلفت الغماري، للإشراف على المعارك في جبهات مأرب.

كانت هذه تفاصيل خبر جماعة الحوثي تعين قائدا جديدا لمعركة مأرب بدلا عن شقيق زعيمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.