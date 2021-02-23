شكرا لبحثكم عن خبر السفير الامريكي في اليمن يلتقي ”أكبر مشايخ أرحب” غداة مقتل شيخ قبلي وأربعة من أسرته بنيران ”حوثية” في صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عقد السفير الامريكي لدى اليمن، كريستوفر هنزل، الاثنين، لقاء هام مع رئيس مجلس مشايخ أرحب، حمود العشبي، غداة مقتل شيخ قبلي وأربعة من أسرته بنيران "حوثية" في محافظة صنعاء.

وناقش هنزل خلال لقائه مع الشيخ حمود العشبي عضو مجلس الشورى ورئيس مجلس مشائخ قبائل أرحب، آخر المستجدات على الساحة اليمنية، وفي مقدمتها مقتل أحد مشايخ القبيلة وأربعة من أفراد عائلته في صنعاء، بنيران قيادي حوثي، غير أن الغموض لا يزال يلف دوافع الواقعة.

وطوقت المليشيا المنطقة خوفا من انتقام محتمل من قبل أنصار القبيلة التي ساعدت الحوثيين سابقا في إحكام السيطرة على صنعاء.

وفي وقت سابق، نفذ مجموعة من الحوثيين بقيادة القيادي في المليشيا المدعو، أبو خالد الراعي، اقتحمت الجمعة الماضية منزل الشيخ القبلي، علي حزام أبو نشطان، في مديرية أرحب بشمال صنعاء، وقتلته مع ثلاثة من أبنائه وأخته.