شكرا لبحثكم عن خبر ”الجيش الأمريكي” يوجه تهديد غير مباشر لـ”الحوثيين” و”السعودية” تبني نظام صاروخي لصد ”المسيرات” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه الجيش الامريكي، الاثنين، تهديد غير مباشر لـ"الحوثيين" في وقت تبني فيه "السعودية" نظام صاروخي لصد "المسيرات" التي تطلقها المليشيا صوب مدنها الجنوبية.

وقال قائد القيادة المركزية الوسطى الجنرال كينيث ماكنزي، إن على الحوثيين، اختيار التفاوض لحل الأزمة في اليمن؛ وفقاً لقناة "العربية".

وأضاف ماكنزي أن "السعودية لديها الرغبة والنية الصادقة في الوصول إلى حل سلمي في اليمن"، بينما "لا مصلحة لإيران في إنهاء الحرب في اليمن".

وأكد أن استعدادات الجيش الأمريكي لأي تطورات مع إيران قائمة، مشدداً على ضرورة "احتواء صواريخ إيران الباليستية التي تمثل مصدر قلق".

وأشار ماكنزي إلى أن "الجهود الدبلوماسية ضرورية مع إيران بالتوازي مع الاستعداد العسكري"، في الوقت نفسه.

يأتي ذلك في وقت تعمل فيه السعودية على بناء نظام دفاع صاروخي قيمته 15 مليار دولار من أجل التصدي لهجمات الطائرات المسيرة، وتوطين صناعات عسكرية تستهدف إيرادات سنوية بنحو 5 مليارات دولار، وفقا لرئيس الشركة السعودية للصناعات العسكرية وليد ابو خالد.