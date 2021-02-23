شكرا لبحثكم عن خبر استشهاد جندي يمني في جبهات مارب بعد ثلاثة أيام من احتفاله بخطوبته والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر ميدانية، الاثنين، باستشهاد جندي يمني في جبهات محافظة مارب بعد ثلاثة أيام من احتفاله بخطوبته.

وذكرت المصادر لـ"المشهد اليمني"، إن البطل حسام الثلايا استشهد اليوم في جبهة الكسارة غربي المحافظة، خلال معارك ضارية ضد المليشيا الحوثية، بعد ثلاثة أيام من احتفاله بخطوبته.

وأشارت المصادر الى أن البطل والفدائي الجمهوري احتفل قبل ثلاثة أيام بخطوبته وعاد مباشرة الى ميدان التضحية والفداء، ليستشهد اليوم، وكذلك عمل العشرات من رفاق سلاحه في النضال والكفاح.

يأتي ذلك فيما أعلنت قوات الجيش اليمني اليوم، عن تقدمها في عدة جبهات إثر المعارك الدائرة مع المليشيا في محافظة الجوف.

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة، في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر"، بأن "قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، تتقدم في عدة جبهات بمحافظة الجوف، خلال معارك ما تزال مستمرة حتى الآن وسط تقدم ثابت لأبطالنا".

وأكد وقوع خسائر وصفها بالفادحة في صفوف الحوثيين، دون مزيد من التفاصيل.

وتدور معارك عنيفة لليوم السابع عشر في جبهات مارب الجنوبية والغربية والشمالية الغربية ومحافظة الجوف بين قوات الجيش المسنودين برجال القبائل ومقاتلات التحالف العربي، والمليشيا الحوثية، تكبدت خلالها المليشيا خسائر قاسية.