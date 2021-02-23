عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التعاون الخليجي يدعو لضغط دولي على الحوثيين لوقف اعتداءات مأرب

الثلاثاء 23 فبراير 2021

الخليج 365

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك دعم المجلس لليمن وتعزيز الأمن والاستقرار فيه.



الجانبان أكدا أهمية تنسيق الجهود لدعوة المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين لوقف هجومهم على مأرب، والسماح بفحص ناقلة النفط صافر.

واستعرض الجانبان جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث والمبعوث الأميركي تيم ليندركينغ نحو دفع المسار السياسي لحل الأزمة اليمنية وضرورة استجابة الجميع لتلك الجهود.

وأعلنت الخارجية الأميركية، الاثنين، أن المبعوث إلى اليمن يبدأ اليوم زيارة للمنطقة لبحث التوصل لحل للأزمة اليمنية.

وإلى ذلك، دعا مدير الاقلية الجمهورية في لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأميركي، النائب مايكل ماككول، في بيان صحافي، الاثنين، ادارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بايدن للضغط على الحوثيين من أجل وقف الاعتداء على مأرب.