شكرا لبحثكم عن خبر بينهم نساء.. مسلحون حوثيون يعتدون بالضرب على مواطنين رفضوا التنازل عن أرض يملكونها في صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعتدى مسلحون حوثيون بالضرب بالأيدي وأعقاب البنادق على مواطنين في منطقة العشة بسعوان مديرية بني حشيش شرقي أمانة العاصمة.

وقالت مصادر محلية، إن القياديين في الميليشيا "إبراهيم المارح وجهاد بلعة" والأخير يكنى "أبو رداد"، أقدما ومعهما مجموعة مسلحة على الاعتداء بالضرب على مواطنين، بعد رفض الأخيرين التنازل عن أرض لهم اغتصبها المشرفان.

وأشارت المصادر إلى أن مشرفين حوثيين كانوا قد نهبوا أراض تابعة للمواطنين "ماجد حسين سعد، وأخوه فؤاد، وهيثم ناصر، ومحمد علي ناصر" من أبناء منطقة العشة بسعوان تقدر قيمتها بمائة وسبعين مليون ريالا، وحين رفض المواطنون التنازل عن حقهم ودافعوا عنها اختطفتهم الميليشيا وأودعتهم السجن، على الرغم من أن أحدهم ما زال عريسا في أيامه الأولى.

واعتدى المشرفَين الحوثيَين "المارح وبلعة" ومسلحيهم، على المواطنين الذين وقفوا للدفاع عن نساء أصحاب الأرض المختطفين أثناء محاولة الحوثيين طردهن وأطفالهن من بيوتهم بالقوة بعد نهب أراضيهم، بينما كانت النساء تتعالى بالصراخ.

وقد لاقت الحادثة استنكارا واسعاً في أوساط المواطنين الذين وصفوا ما حدث بأنه ينافي أعراف المجتمع ويتصادم مع عاداته وقيمه.