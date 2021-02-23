مدير مكتب رئاسة الجمهورية يتلقى برقية عزاء بوفاة والده من قائد القوات المشتركة

وجاء في البرقية: ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة والدكم الشيخ عبدالله عبدالقادر العليمي باوزير - رحمه الله - واتقدم إليكم أصالة عن نفسي وعن منسوبي قيادة القوات المشتركة بصادق العزاء والمواساة، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم جميل الصبر والسلوان (إنا لله وإنا إليه راجعون).

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي، برقية عزاء ومواساة من قائد القوات المشتركة في المملكة العربية السعودية الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، عزاه فيها بوفاة والده الشيخ عبدالله عبدالقادر العليمي باوزير.

محمد يوسف

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