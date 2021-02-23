وزير الصحة يناقش الوضع الصحي في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور، قاسم محمد بحيبح، اليوم الإثنين، في العاصمة المؤقتة عدن مع شركاء القطاع الصحي الوضع الصحي الراهن في محافظة مأرب وخطة الاستجابة الطارئة لها واهم الاحتياجات والاولويات الموضوعة في الخطة وخطة الطوارئ الصحية بالمحافظة والعمل على تحديثها .



وفي اللقاء وضع وزير الصحة الشركاء في صورة ما يحدث في مأرب من تداعيات صحية وتغذية خطيرة جراء تصعيد المليشيات الانقلابية عدوانها السافر على المدينة واعيانها المدنية والنازحين فيها الذين يفوق عددهم اثنين مليون نازح .. مشيراً إلى الضغط الكبير الذي تشهده المرافق الصحية بالمدينة وان مستلزمات العمل الطبي آخذة في النفاذ بالاضافة الى ارتفاع نسبة الوفيات من إجمالي الحالات المستقبله يوميا تصل إلى ٢٥٪ منها وازدياد الضغط على الكوادر العامله في هذه المرافق .

وقال بحيبح ان الوضع الراهن يضع الجميع أمام مسؤليات كبيرة لمواجهة التحديات الراهنة والمحتملة .. مشدداً على ضرورة ان تكون لدى المنظمات الداعمة خطط للتدخلات العاجلة للتعامل مع أي كارثة وخطط موجهة لدعم القطاع الصحي والنازحين وبما يمكنه من العمل في اسوء الحالات واخرى خطط للمدى البعيد لتغطية الاحتياجات الحالية .