اخبار الخليج / اخبار اليمن

وزير الصحة يناقش الوضع الصحي في مأرب

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الصحة يناقش الوضع الصحي في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور، قاسم محمد بحيبح، اليوم الإثنين، في العاصمة المؤقتة عدن مع شركاء القطاع الصحي الوضع الصحي الراهن في محافظة مأرب وخطة الاستجابة الطارئة لها واهم الاحتياجات والاولويات الموضوعة في الخطة وخطة الطوارئ الصحية بالمحافظة والعمل على تحديثها .

 

وفي اللقاء وضع وزير الصحة الشركاء في صورة ما يحدث في مأرب من تداعيات صحية وتغذية خطيرة جراء تصعيد المليشيات الانقلابية عدوانها السافر على المدينة واعيانها المدنية والنازحين فيها الذين يفوق عددهم اثنين مليون نازح .. مشيراً إلى الضغط الكبير الذي تشهده المرافق الصحية بالمدينة وان مستلزمات العمل الطبي آخذة في النفاذ بالاضافة الى ارتفاع نسبة الوفيات من إجمالي الحالات المستقبله يوميا تصل إلى ٢٥٪ منها وازدياد الضغط على الكوادر العامله في هذه المرافق .

 

وقال بحيبح ان الوضع الراهن يضع الجميع أمام مسؤليات كبيرة لمواجهة التحديات الراهنة والمحتملة .. مشدداً على ضرورة ان تكون لدى المنظمات الداعمة خطط للتدخلات العاجلة للتعامل مع أي كارثة وخطط موجهة لدعم القطاع الصحي والنازحين وبما يمكنه من العمل في اسوء الحالات واخرى خطط للمدى البعيد لتغطية الاحتياجات الحالية .

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا