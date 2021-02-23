إختتام أعمال مؤتمر اليمن لمحاكاة نموذج الأمم المتحدة بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتمت اليوم بمدينة المكلا، أعمال مؤتمر نموذج اليمن لمحاكاة الأمم المتحدة، الذي نظمته مؤسسة عدالة للتنمية القانونية برعاية وزارة الخارجية .



وجرى في ختام المؤتمر الذي يعد أول مؤتمر محاكاة من نوعه يقام في الجمهورية اليمنية تكريم 100 شباب وشابة من المشاركين فيه والذين قدموا إلى مدينة المكلا من كافة محافظات الجمهورية، إلى جانب تكريم الجهات الراعية ولجان المؤتمر والمتطوعين.

وجرى خلال مؤتمر اليمن لمحاكاة نموذج الأمم المتحدة الذي استمر ثلاثة 3 أيام جلسات لمحاكاة أعمال الأجهزة الأساسية والفرعية لمنظمة الأمم المتحدة كمجلس الأمن الدولي والجمعية العمومية ومحكمة العدل الدولية، إلى جانب تلقي المشاركين لحزمة من التدريبات على كيفية إجراء البحوث والتفاوض والمناظرات وآليات عقد التحالفات وتسوية النزاعات.

حضر الإختتام وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب فهمي عوض باضاوي ومدير عام مكتب وزارة الخارجية بالمحافظة السفير سالم أحمد بلفقيه.