وزير الصحة ومحافظ الحديدة يناقشا الارتقاء بالوضع الصحي في المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور، قاسم محمد بحيبح، اليوم، مع محافظ الحديدة، الدكتور الحسن طاهر، عدد من القضايا المتعلقة بالوضع الصحي في المحافظة وأهمية الإرتقاء به.



وأستمع وزير بحيبح من محافظ الحديدة إلى شرح مفصل للوضع الصحي بما فيها الخدمات الصحية من حيث البنية التحتية بالمحافظة وخاصة في المديريات المحررة والاحتياجات الطارئة وضرورة بناء مستشفى عام بالخوخة وتشييد مركز طوارئ توليدية مع توفير الكادر الطبي المتخصص وحوافز العاملين بمركز العزل المتأخرة من منظمة الصحة العالمية.

وشدد المحافظ طاهر على أهمية إيجاد حلول للوضع الصحي الذي تعانيه مديرية التحيتا نتيجة ازدياد الهجمات الإرهابية للميليشيا الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية خاصة في ظل إغلاق المستشفى العام بالمدينة لوقوعه في خط التماس.

ومن جانبه أكد الوزير بحيبح أن الوزارة ستعمل على تقديم كل ما هو متوفر لديها لدعم الجوانب الصحية بالمحافظة .. لافتاً إلى أهمية استمرار التعاون بين الوزارة والسلطة المحلية لإزالة كافة العوائق وترتيب الوضع الصحي المناسب لتلبية الاحتياجات في المديريات المحررة المكتظة بالسكان نتيجة استمرار توافد النازحين من المناطق التي مازالت تحت سيطرة الميلشيات الحوثية المدعومة إيرانيا.

حضر اللقاء وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الأولية الدكتور أحمد علي الوليدي، ومدير عام مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور علي الأهدل .