بدء ورشة عمل بسيئون للتعريف باحتياجات النساء في التمكين الاقتصادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

عقدت اليوم بسيئون ورشة عمل تعريفية حول مشروع تحسين تدخلات الحماية التي تنظمها مؤسسة فورهيومن للتنمية بتمويل من صندوق الأمم المتحدة.



واستهدفت الورشة 20 متدربة من إجمالي 60 من النساء الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي أو الفتيات المعرضات للخطر ومن أهالي المجتمع المحلي اللائي تستهدفهن أنشطة المشروع التي تستمر على مدى عام كامل بناء قدراتهن على الصمود وتعزيز التعافي من خلال تدريبهن على تحديد احتياجات النساء في التمكين الاقتصادي والتعريف ببرنامج سبل العيش سواء من خلال إكسابهن مهارات عملية في الخياطة والمهارات الحياتية الأخرى.

وأكد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي أن السلطة المحلية ستظل داعمة هذه الأنشطة التي تسهم في رفع قدرات القطاع النسوي كون هذه الأنشطة تدفع المرأة الى سوق العمل بجودة وتميز وتعتمد على نفسها في تحسين مستوى معيشتها.

من جانبه أوضح مدير عام الإدارة العامة للبحوث التنمية الإدارية والتدريب بوادي حضرموت المهندس عمر باشداده أن هذه الأنشطة تصب في مجال التنمية وتحقق الإستدامة طالما أنها تستهدف الكادر البشري الذي يعتبر الركيزة الأساسية لإحداث التغيير المنشود والمأمول لحياة أكثر استقرار ورخاء.

الى ذلك أوضحت منسقة مشروع تحسين تدخلات الحماية في سيئون نور حسان أن المستهدفات من المشروع يبلغ عددهن 60 مشاركة سيتم اختيار عشر الى خمسة عشر منهن ليتولين في نهاية أنشطة المشروع إدارة مركز الخياطة بسيئون الذي ستموله المؤسسة بتمويل من صندوق الأمم المتحدة بالأدوات والإمكانيات الفنية التي تجعل منه مركز نموذجيا يسهم في تحسين الظروف المعيشية للمستهدفات.