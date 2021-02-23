اجتماع موسع يناقش سبل تعزيز دور الامن في مديريات وادي حضرموت والصحراء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع أمني موسع عقد اليوم برئاسة مدير عام الأمن والشرطة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء العميد مبارك احمد العوبثاني سبل تعزيز دور الأمن في مديريات الوادي والصحراء وتكثيف الحملات الأمنية.



وفي الإجتماع أثنى العميد العوبثاني بتنفيذ الخطط الأمنية بالامكانيات المتاحه من قبل الوحدات الأمنية والشرطوية .. مؤكدا على استمرارها وتكثيف الجهود في ضبط السلاح والمطلوبين أمنيا وتنفيذ الحملات الأمنية المرورية للسيارات والدراجات النارية المخالفة.

ودعا العميد العوبثاني إلى تكثيف العمل التوعوي من خلال تنفيذ المزيد من المحاضرات التوعوية للجنود للرفع من معنوياتهم وتحسين تعاملهم مع المواطنين فضلا عن الاهتمام بالمظهر العسكري لفرض هيبة الدولة .. منوها بأهمية تفعيل حملات يومية بالتعاون مع الجهات المختصة في تنظيم الاسواق بمدينة سيئون.