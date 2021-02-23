لقاء في مأرب يناقش التداعيات الانسانية الخطيرة لاستهداف مخيمات النازحين بصرواح والاحتياجات الطارئة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش لقاء موسع لشركاء العمل الإنساني في مأرب الذي يضم منظمات اممية ودولية واقليمية ومحلية عاملة في المجال الانساني اليوم التداعيات الانسانية الخطيرة والكبيرة لاستهداف مليشيا الحوثي المتعمد والمتكرر، لمخيمات النازحين في مديرية صرواح ومستشفى الزور وسيارات وطواقم الاسعاف التابعة للهلال الاحمر اليمني خلال الايام الماضية، واضطرار الاف العائلات الى النزوح الى مناطق امنة بعضها نزحت اكثر من مرة.



وتطرق اللقاء الذي عقد برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، إلى النداء الانساني الذي وجهته السلطة المحلية والوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين، الاحتياجات الاساسية العاجلة للنازحين من مخيمات النزوح بصرواح من مأوى وايواء ومواد غذائية ومياه، والتدخلات السريعة لمختلف الشركاء العمل الانساني وفقا لخطة موحدة للجهود والامكانات، الى جانب تدارس خطط الاستجابة للتداعيات المحتملة ومنها زيادة اعداد النزوح من مخيمات اخرى يمكن ان تستهدفها مليشيا الحوثي المدعومة من ايران.

واكد اللقاء رصد وفاة احد النازحين من ابناء محافظة الحديدة في مخيم الصوابين، واضطرار نزوح اكثر من 1517 اسرة كانت قد نزحت اكثر من مرة وباوضاع غاية في المآساة، الى جانب استهداف مستشفى الزور وسيارات وطواقم الاسعاف التابعة للهلال الاحمر اليمني، بشكل متعمد ومتكرر .. داعياً المجتمع الدولي وفي مقدمته الامم المتحدة بموقف حازم ورادع لايقاف مليشيا الحوثي عن استهداف مخيمات النازحين والمدنيين والمستشفيات والطواقم الطبية وتحييدها عن الاعمال العسكرية ومحاسبة المتورطين بهذا الاعمال وعدم افلاتهم من العقاب، باعتبارها اعمالا ترتقي الى جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية بموجب القانون الدولي الانساني والمواثيق الدولية.

وأشارت المنظمات المجتمعة أنها سترفع بسرعة ضمن الكتل التي تعمل بها مشاريع الاحتياجات الطارئة الى مكتب (الاوتشا)، والذي يتحمل المسئولية الكاملة لتأخير الاستجابة للاحتياجات المرفوعة ووصول المواد الاغاثية العاجلة لمستحقيها ما سيتسبب في مضاعفة معانأة ومأساة النازحين.