شكرا لبحثكم عن خبر محافظ ذمار الحوثي يثير سخط اليمنيين مجدداً ... وهذا ما قاله والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اثار القيادي الحوثي المدعو محمد البخيتي والمعين من قبل الميليشيا محافظاً لذمار، سخط المواطنين وأشعل موجة غضب عارمة تجاه ميليشياته ، بعد مطالباته للمواطنين التبرع -حد وصفه- لألة الحرب الحوثية.

ويسعى البخيتي في كل فترة الاستجدى وطلب العون والتبرع من المواطنين عبر حسابه في تويتر ، بتغريدات مثيرة لغضب اليمنيين يدرج خلالها أرقام حسابات التبرع التابعة لميليشياته والتي يصفها بحسابات التصنيع الحربي، تارة و المجهود الحربي تارة آخرى.

ووصف جمهور المتابعين البخيتي بأنه وجماعته ينطبق عليهم قول الله تعالى " سماعون للكذب آكالون للسحت"، كونها ميليشيا تسعى لأكل أموال الناس بالباطل وادعاءات كاذبه.

وتأتي مطالب البخيتي في وقت يعاني فيه المواطنون من ظروف معيشية مترديه وانعدام للأمن الغذائي لتسجل اليمن أسوأ مجاعة يشهدها العالم منذ عقود وفق تصريحات منظمات الإغاثة الدولية.