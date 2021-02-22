شكرا لبحثكم عن خبر اختطفتها أثناء ذهابها لاستلام حوالة من ابنها.. ميليشيا الحوثي تفرج عن مواطنة أخفتها قسريا قرابة ثلاث سنوات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفرجت ميليشيا الحوثي الإرهابية اليوم الاثنين عن مواطنة اختطفتها وأخفتها قسريا في سجونها السرية قرابة ثلاث سنوات.

وقال عبدالمجيد صبرة محامي المفرج عنها أن الميليشيا أفرجت اليوم عن "المختطفه خالده محمد احمد الأصبحي بعد إعتقال وإخفاء قسري في أحد السجون السريه التابعه لجماعة الحوثي في صنعاء لما يقارب سنتين وتسعة أشهر"

وأضاف صبرة في منشور على صفحته بالفيسبوك "تم إعتقالها في مساء يوم الجمعه ٢٥ شعبان ١٤٣٩هجريه الموافق ١١/5/2018م عندما كانت ذاهبه لإستلام حواله من إبنها لعلاج حفيدها"

ويجدر الاشارة إلى سجون ميليشيا الحوثي الارهابية مكتظة بالمساجين والمخفيين قسرا بينهم نساء دون تهم حقيقية.