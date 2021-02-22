شكرا لبحثكم عن خبر لجنة تنسيق اندية وادي حضرموت تقر مسودة لائحتها التنظيمية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

سيئون / جمعان دويل

اقرت الجمعية العمومية للجنة تنسيق اندية وادي وصحراء حضرموت مسودة لائحة

اتجاهات عمل اللجنة التي تمثل كافة اندية وادي حضرموت بمصادقة رؤساء

الاندية وممثليها بالوادي . وذلك في الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة رئيس

اللجنة الشيخ / خالد عبدالله العامري وبحضور رؤساء الاندية وممثليها .

وفي الاجتماع الذي احتضنته قاعة مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي

بوادي حضرموت والصحراء بمدينة سيئون رحب رئيس اللجنة العامري بالحضور ,

مؤكدا اهمية هذا الاجتماع لمناقشة واقرار مسودة اتجاهات عمل اللجنة ,

مشيرا بان عدد من رؤساء الاندية اعتذروا عن الحضور لكونهم خارج وادي

حضرموت وتم من قبلهم تكليف زملاء لهم من رؤساء الاندية الحاضرين نيابة

عنهم في ما يتخذ في هذا اللقاء .

واوضح رئيس مجلس تنسيق اندية وادي حضرموت الشيخ / خالد عبدالله العامري

بأهمية تكاتف الجميع مع اللجنة التي هدفها المدافعة عن حقوق ومصالح

الاندية وهمزة وصل بين مكتب وزارة الشباب والسلطة وعامل مساعد في تنفيذ

البرامج والخطط التي يرسمها المكتب وفروع الاتحادات الرياضية بما يساعد

على تطوير مستوى الالعاب والارتقاء بها , مؤكدا بأن لجنة التنسيق لأندية

وادي حضرموت ليس ضد احد كما يروج له او يعتقده البعض وانما جاء تشكيلها

من مخرجات لقاء وزير الشباب والرياضة اثناء زيارته الى سيئون وتوجيهاته

الكريمة بتشكيل لجنة تنسيق لمتابعة قضايا الاندية بوادي حضرموت .

واشاد رئيس اللجنة بجهود السلطة المحلية بوادي حضرموت ممثلة بوكيل

المحافظة الاستاذ / عصام حبريش الكثيري بدعمه المتواصل لرياضة وادي

حضرموت سيما في البنية التحتية مع اخوانه الوكلاء المساعدين سيما في

المشاريع من نسبة عائدات النفط لمصلحة العديد من الاندية أضافة إلا ما تم

الاعلان عنه الاسبوع الماضي في تعشيب عدد من الملاعب بالوادي وبناء عدد

من مقرات الاندية , مقدما شكره لمدير عام مكتب وزارة التخطيط والتعاون

الدولي الاستاذ / عبدالله بن نصر على السماح لعقد هذا الاجتماع بقاعة

التدريب بالمكتب .

وفي الاجتماع تم استعراض مسودة لائحة عمل اللجنة من قبل أمين عام اللجنة

/ هود سعيد باضاوي بعد ان تم توزيعها على رؤساء الاندية خلال فترة سابقة

, وبعد نقاشات مستفيضة من قبل الجميع واغنائها بالملاحظات والمقترحات

والاضافات تم اقرارها بالأجماع من قبل الحضور .

وفي ختام الاجتماع تم تكليف الامين العام للمجلس بإعداد خطة عمل المجلس

خلال ما تبقى من الفصل الجاري والخطوط العريضة للخطة العامة للمجلس لعام

2021م انطلاقا من اللائحة التنظيمية , وتبرز فيها تكثيف عقد اللقاءات

للجنة مع الجهات المختصة من مكتب وزارة الشباب والرياضة والسلطة المحلية

بالوادي والمحافظة وفروع الاتحادات الرياضية والاهتمام بالقضايا ذات

الاولية للأندية والمستجدة وترفع لاجتماع اللجنة القادم لمناقشتها

والمصادقة عليها , كما تم تكليف الامين العام بإعادة طباعة اللائحة

التنظيمية مع ما جاء فيها من تعديلات واضافات وارسالها لجميع رؤساء اندية

وادي حضرموت والجهات ذات العلاقة .