شكرا لبحثكم عن خبر الجيش الوطني يقلب موازين المعارك في مأرب والجوف.. اخر التطورات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حققت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مأرب تقدما بارزا في عدة جبهات في محافظة الجوف، وصرواح بمحافظة مأرب. وأفادت مصادر عسكرية أن المعارك لازالت تتصاعد بشدة حتى اللحظة وسط تقدم ثابت لأبطال الجيش والمقاومة الشعبية. وأوضحت المصادر أن الميليشيات الحوثية تكبدت خسائر فادحة في صفوفها. وشن أبطال الجيش الوطني فجر اليوم هجوماً من عدّة محاور بمحافظة الجوف تمكنوا خلاله من تحرير مساحات واسعة شمال "رغوان" و"الجدافر" باتجاه جبال الاقشع. وأكد مصدر عسكري، أن المعارك التي ما تزال مستمرّة أسفرت عن سقوط العشرات من مليشيا الحوثي بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات.

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