شكرا لبحثكم عن خبر إضراب يطالب بصرف الرواتب والمستحقات المالية بمستشفى الجمهورية عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عمرو قريش

نفذ عمال وموظفو هيئة مستشفى الجمهورية العام النموذجي عدن اليوم الاثنين إضرابًا شاملًا في أقسام المستشفى ما عدى قسم الطوارئ الذي سيستقبل الحالات الطارئة فقط حتى يتم الإفراج عن رواتبهم ومستحقاتهم المتعلقة لأكثر من يوم في وزارة المالية.

وقال الموظفين بأن على وزارة المالية سرعة الإفراج عن الموازنة وتسليم الرواتب والمستحقات المالية المعلقة كون المستشفى إذا توقف عن العمل سيأدي إلى كارثة إنسانية نتيجة للحالات المرضية المتواجدة والتي بحاجة إلى رعاية طبية أو عمليات جراحية.

واضاف العمال إن على وزارة المالية التوضيح والكشف على الأسباب التي أدت إلى منعها وتعنها بإيقاف الموازنة الخاصة بالمستشفى، علما بما يقدم هذا الصرح من خدمات إنسانية لحالات تكاد معدمة تعاني من غلاء المستشفيات الخاصة في عدن والمحافظات المجاورة.

وأشار الموظفين بأن عدم صرف الرواتب والمستحقات المالية أدى لهم بالكثير من المشكلات المجتمعية والأسرية لما عليهم من التزامات وواجبات في توفير لقمة العيش لمن يعيلونهم.

وناشد العمال رئاسة الوزراء ووزير الصحة ومحافظ محافظة عدن التدخل السريع ووضع حل وصرف المستحقات المالية للموظفين الذين يكابدون صعوبة العيش في ظل تدهور الأوضاع وتدهور العملة.