حشود كبيرة متجهة إلى جبهة ثره والبيضاء تزامنا مع استمرار الإشتباكات بثره

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يزيد بن سلمان - شبوة - الأثنين______ ٢٠٢١/٢/٢٢ أكد القائد سالم الحدي ركن عمليات جبهة ثره للمركز الإعلامي لجبهة ثره حول آخر المستجدات العسكرية في ثره قائلا:_ تفيد مصادر عملياتية تحصلنا عليها في عمليات جبهة ثره بأن المليشيات الحوثية حشدت بقوه كبيرة من محافظه ذمار إلى محافظة البيضاء وتفيد المصادر ذاتها بأن المليشيات وزعت حشودها باتجاه جبهة ثره وقانية وباتجاه جبهة الحازمية وأتجاه لواء الأماجدوذلك بغرض تعزيز تواجدها ورفد عناصرها ولربما شن هجماتا على الجبهات المذكورة. واضاف : وضع الجبهة لازال تبادل إطلاق النار مستمر مع العدو بين وقت واخر والحمد لله لاتوجد خسائر وأي مستجدات جديدها سيتم الإبلاغ عنها لاحقا. الاثنين______ ٢٠٢١/٢/٢٢ *المركز الإعلامي لجبهة ثره*

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