اختتام اللقاء التشاوري لقيادة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتم في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، اللقاء التشاوري لقيادة وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل، تحت شعار "شراكة فاعلة نحو بناء المؤسسات وتنمية الموارد الوطنية".



وتناول اللقاء الذي استمر يومين بمشاركة 21 مشاركا يمثلون مدراء فروع ومكاتب وزارة الشؤون الاجتماعية في المحافظات، خطة ديوان الوزارة والصناديق العاملة وخطط مكاتب الوزارة بالمحافظات للعام 2021م، والمسح الميداني للمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الإغاثة واتجاهات العمل المستقبلي للوزارة.

وأكد وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، على ضرورة شحذ همم الجميع والتحلي بروح المسؤولية والإلتزام باللوائح والأنظمة للإرتقاء بالعمل المؤسسي .. موجها بعدم التعامل مع أي مؤسسة أو جمعية أو كيان مجتمعي لازال يمارس نشاطه في حضن المليشيات الحوثية ويخدم أجندتها .. مجددا الدعوة إلى الهيئات والمنظمات الدولية العاملة في اليمن لنقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وأشار الوزير الزعوري، إلى أن الوزارة تدرس إنشاء وحدة إدارية بديوان عام الوزارة مختصة بالتفتيش ومراجعة أنشطة وفعاليات الجمعيات والمؤسسات لمعرفة مدى تقديمها الخدمات الإنسانية .. مؤكدا حرص الوزارة على تفعيل آليات نشاط عملها ودعم مجلس الوزراء لها بشأن الرسوم الخاصة بفتح المؤسسات والجمعيات وضرورة توحيدها في جميع المحافظات.

حضر اختتام اللقاء نائب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور صادق الجماعي، والقائم بأعمال وكيل الوزارة لقطاع الرعاية صالح محمود، ووكيل الوزارة لقطاع التنمية علي صالح، ومستشاري الوزارة الدكتور فضل مثنى وغازي عبدالرب، ومدراء عموم الإدارات العامة بديوان الوزارة والمديرين التنفيذيين لصندوقي رعاية وتأهيل المعاقين والرعاية الإجتماعية.