بن مبارك يناقش مع مدير دائرة الشرق الأوسط بالخارجية الألمانية التصعيد الحوثي على مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

تلقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك اتصالا هاتفيا من مدير عام إدارة الشرق الأدنى والأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية بوزارة الخارجية الألمانية السفير فيليب أكرمان.



جرى خلال الاتصال مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية والتصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الإرهابية على محافظة مأرب.

وتطرق وزير الخارجية للعدوان الحوثي على مارب وقيام مليشيا الحوثي بحشد الأطفال والمغرر بهم الى جبهات القتال دون الاكتراث للعدد الكبير من القتلى في صفوفها.. مؤكدا أن استمرار العدوان الحوثي سيفاقم من المعاناة الإنسانية.

وأشار الى أن نسبة السكان في المناطق المحررة تعدت 42% من اجمالي السكان في اليمن بسبب النزوح الداخلي الناتج عن التصعيد العسكري للمليشيا وهربا من البطش والقمع والتنكيل والتجنيد القسري الذي تمارسه ميليشيا الحوثي في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتهم لافتا الى أن مارب تضم النسبة الأكبر من النازحين على مستوى اليمن والذين يقدر عددهم بالملايين.

ولفت بن مبارك الى ارتفاع وتيرة الأعمال العدوانية التي تمارسها مليشيا الحوثي والتصلب في التعامل مع الملفات الإنسانية.. موضحا أن المليشيا لا تزال تعرقل معالجة قضية خزان النفط صافر والذي يهدد بكارثة بيئية وإنسانية واقتصادية كبرى، كما عرقلت يوم أمس التوصل لاتفاق بشأن إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى والمختطفين والمخفيين قسرا في سجون المليشيا ودعا وزير الخارجية الى ممارسة اقسى الضغوط على المليشيا لتعديل سلوكها.

من جانبه أكد المسئول الألماني وقوف بلاده مع وحدة وأمن واستقرار اليمن واستعدادها للمساعدة في التوصل الى حل سياسي للأزمة في اليمن.