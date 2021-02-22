لقاء برئاسة الوزيرين بن بريك وبحيبح يناقش الموازنة المالية للقطاع الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش لقاء عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة وزيري المالية سالم بن بريك والصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، موازنة القطاع الصحي وجهود تعزيز الإيرادات وترشيد الإنفاق بما يتماشى مع اللوائح والنظم.



كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا المتصلة بالتعاون المشترك للحفاظ على المال العام، وأولويات الإنفاق والاحتياجات من أجهزة ومعدات ومستلزمات في منشآت قطاع الصحة، إضافة إلى مواجهة الإشكاليات المتمثلة بالازدواجية والإنفاق المالي والسُبل الكفيلة بمعالجتها وصولا إلى التغلب عليها، وكيفية الاستغلال الأمثل للدعم المقدم من المانحين للنهوض بقطاع الصحة.

وأقر اللقاء تشكيل لجان تتولى تقييم أوضاع المنشآت الصحية والرقابة على عملية صرف مرتبات منتسبي وزارة الصحة، والرفع بتقاريرها حول المهام الموكلة إليها لقيادتي وزارتي المالية والصحة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة والحد من أي تجاوزات وضمان الالتزام بتعزيز الإيرادات والتقيد بالقوانين في المعاملات الرسمية الخاصة بالجوانب المالية، كما أقر اللقاء استيعاب كافة الملاحظات والمقترحات المطروحة في اللقاء التي من شأنها المساهمة بتعزيز عمل المنشآت الصحية وخدمة المواطنين.

وأكد وزير المالية بن بريك، حرص وزارة المالية على تقديم التسهيلات اللازمة لقطاع الصحة وفقا للإمكانيات المتاحة حاليا، لضمان انتظام العمل في القطاع الصحي الهام والحيوي في هذا الظرف الاستثنائي الذي يتطلب تكاتف جهود الجميع من أجل مواجهة التحديات والتغلب عليها.

من جانبه تطرق وزير الصحة الدكتور بحيبح، إلى التحديات التي تواجه سير العمل في ديوان الوزارة والمرافق الصحية المختلفة في عدن والمحافظات الأخرى .. مؤكدا حرص واستعداد وزارة الصحة للتعاون مع وزارة المالية وفقا للأطر المنظمة للعمل.

حضر اللقاء وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة مختار الشريحي، ووكيل وزارة المالية المساعد لقطاع التنظيم وحساب الحكومة خالد اليريمي وعدد من المعنيين في وزارتي المالية والصحة.