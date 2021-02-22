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تدشين العام التدريبي 2021 لقوات الامن في أبين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

جرى اليوم في مدينة شقرة بمحافظة أبين، تدشين العام التدريبي والقتالي لعام 2021 لجميع الوحدات الأمنية بالمحافظة .

 

وفي التدشين، اشار مدير عام الشرطة في محافظة ابين، العميد، ابو مشعل الكازمي، إلى أن المنظومة الأمنية في محافظة أبين تمشي على قدم وساق ووفق الأطر والأهداف المرسومة رغم المعوقات والعراقيل التي تواجهها .. مجدداً التأكيد على ولاء قوات الأمن بالمحافظة للوطن ولفخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية .

 

وأكد الكازمي على بذل كافة قصارى الجهد لإحلال الأمن والسلام الذي يحلم به الجميع من خلال محاربة الإرهاب بكافة انواعها واشكاله .

 

وخلال التدشين قدمت وحدات رمزية من قوات الأمن عرضًا عسكريًا مهيب عكسوا خلاله جاهزيتهم القتالية والمعنويات العالية .

 

حضر التدشين، نائب مدير الأمن العقيد بسام كردة وقائد قوات النجدة بالمحافظة الرائد صالح مشبح .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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