التوقيع على عقود لتنفيذ مشاريع بمحافظة المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

وقع وكيل محافظة المهرة المهندس سالم العبودي، اليوم، على عقود الإشراف على عدد من المشاريع الخدمية في قطاعات الطرق والمياه في المهرة، بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.



جرى التوقيع بحضور نائب مدير البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن فرع المهرة المهندس محمد آل هادي، على عقود مشروع سفلتة الشوارع الداخلية لمدينة الغيضة، ومشروع استكمال مكونات الآبار في مديريات سيحوت وحصوين ومنعر وشحن.

وأكد الوكيل العبودي، أهمية هذه المشاريع الحيوية التي يستفيد منها المواطنون في المهرة .. مشدداً على ضرورة إنجاز واستكمال تنفيذ المشاريع وفقا للمواصفات الفنية وخلال الفترة الزمنية المحددة .. مثمنا الدعم السعودي لقطاعات الخدمات الأساسية والتنموية في المهرة.