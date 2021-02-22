‏الارياني: مليشيا الحوثي تلجأ لبث الإشاعات بعد فشل تصعيدها العسكري بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني ان مليشيا الحوثي المدعومة من ايران لجأت إلى بث الأكاذيب والاشاعات للنيل من صمود الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والقبائل عقب فشل تصعيدها العسكري في جبهات مأرب.



وأوضح، ان المليشيا الحوثية الارهابية تحاول وعبر حملة الاكاذيب والاشاعات التي تروج لها من جهة، والاغراءات والوعود الكاذبة التي تسوقها لابطال الجيش والقبائل وابناء مأرب الشرفاء من جهة اخرى، خلخلة جبهاتهم واختراق صفوفهم وتحييدهم ودفعهم لتسليم مدينتهم لاذيال طهران‏.

وأشار الارياني إلى ان اليمنيين لا يزالون يتذكرون الممارسات الانتقامية لمليشيا الحوثي بحق خصومها في المناطق التي سيطرت عليها، من مشاهد قتل وسحل واعتقال وتعذيب وتفجير للمنازل وسلب ونهب للممتلكات وانتهاك للأعراض، وحملات تجنيد بالقوة، ومصادرة للحريات، ومسخ للهوية ونشر للطقوس الطائفية المستوردة من ايران‏.

وأكد ان مأرب التي تقاتل اليوم دفاعا عن الارض والعرض والهوية اليمنية والعربية، لن تنساق خلف كذب وخداع كهنة الكهوف المحملين باحقاد الف عام وان مأرب ستنتصر كما فعلت منذ ستة أعوام بتكاتف كل الشرفاء من ابطال الجيش الوطني والمقاومة والقبائل وابناء مأرب وكل الاحرار الذين هبوا من كل محافظات اليمن.